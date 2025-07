Falta de repasse adequado coloca 600 pacientes com câncer na fila de espera em Fortaleza

Instituições que prestam atendimento oncológico pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Fortaleza vivem um cenário preocupante. Com um teto financeiro insuficiente para atender à demanda crescente de pacientes diagnosticados com câncer, a fila de espera por tratamentos essenciais como quimioterapia, radioterapia e hormonoterapia já atinge a marca de 600 pessoas na Capital.

A direção do centro oncológico estima que seriam necessários, no mínimo, R$ 800 mil a mais por mês para dar conta da atual demanda. “Pedimos o retorno ao valor original do teto. Só assim poderemos atender com dignidade os pacientes de Fortaleza”, reforça Francisco.

A situação atual, segundo Francisco, é resultado direto de um corte realizado no início da gestão do ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto. O teto de repasse mensal, que era de R$ 3,5 milhões, foi reduzido para R$ 2,7 milhões e está congelado há quase oito anos, apesar do aumento nos casos de câncer.

Segundo o Centro Regional Integrado de Oncologia (Crio), o problema está associado à defasagem no repasse de recursos feito pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. É o que explica o diretor comercial do Crio, Francisco Kubrusly. “O recurso que recebemos hoje não dá para tratar todos os pacientes. A estrutura existe, o corpo clínico está pronto, mas o dinheiro não cobre o volume da demanda”, disse.

“O câncer não espera. O que eu não trato hoje, pode não ser possível tratar amanhã”, reforçou o diretor. O centro já conta com mais de 20 mil pacientes em acompanhamento, considerando atendimentos de outras cidades e do Estado. No entanto, a situação afeta diretamente os usuários vinculados à Prefeitura de Fortaleza.

Pacientes acionam MP e Defensoria Pública

Diante da demora no início do tratamento, muitos pacientes têm recorrido ao Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e à Defensoria Pública. “Já fomos oficiados pelo MP solicitando esclarecimentos. Nosso setor jurídico respondeu com todos os dados e relatórios solicitados”, diz Francisco.

Em nota, o MP, por meio da 137ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, confirmou que enviou ofício à SMS na quarta-feira passada, 9, cobrando esclarecimentos sobre a falta de recursos e possíveis providências. A pasta tem cinco dias úteis para responder. O processo pode ser acompanhado pelo número 01.2025.00018940-0.