Um pedido de aniversário: campanha pede ajuda para cearense que passou por cirurgia

No aniversário de 27 anos, Kaléa Dara busca apoio para manter tratamento após cirurgia de emergência para uma redução no pulmão

Um quadro de pneumonia avançada levou Kaléa a se submeter a um procedimento cirúrgico, que resultou no comprometimento de sua respiração plena, por ter realizado intervenções em um dos pulmões , além de ter passado por uma drenagem de líquido tóxico no órgão.

Aniversários são simbolicamente momentos para celebrar. Para Kaléa Dara, a data em que faz 27 anos é uma oportunidade para incentivar empatia e solidariedade após passar por uma cirurgia de emergência para a redução no pulmão direito. Ela encabeça, com a ajuda de uma amigo, uma campanha de arrecadação solidária.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Desde então, ela tem enfrentado dificuldades para manter seu tratamento e lidar com outras despesas. Kaléa relata sentir “cansaço constante e dores internas na região torácica”, o que traz a “impossibilidade de movimentos bruscos”.

Com seu aniversário se aproximando, no próximo 23 de julho, ela busca um presente especial: bater a meta de arrecadação de R$ 1.500 para continuar comprando as medicações específicas.

Kaléa é trabalhadora da cultura, dança e atua como freelancer em comércios, restaurantes e eventos. Após mais de 30 dias internada e com orientação para repouso absoluto, ela vê na campanha de arrecadação uma possibilidade para ter ajuda com os custos do tratamento.

“Essa cirurgia afetou diretamente minha respiração, meu fôlego e minha capacidade de realizar tarefas simples. A recuperação exige o uso contínuo de medicamentos, dos quais um dos principais custa R$ 80 a cada 15 dias, e está acabando. Sem ele, as dores intensas e a dificuldade de respirar voltam a me atingir com força”, detalha na campanha.