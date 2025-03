Poluição leva ao crescimento do câncer de pulmão no mundo, revela pesquisa

Poluição do ar está ligada a casos de câncer de pulmão em não fumantes. Entenda estudo e como se prevenir da doença / Crédito: PEXELS / MESSALA CIULLA

Embora o câncer de pulmão ainda seja a primeira causa de morte por câncer no mundo, os casos da doença em pessoas que nunca fumaram estão crescendo, em parte devido à poluição do meio ambiente. A importância desse impacto é tão relevante que foi objeto de um estudo recém-publicado no The Lancet Respiratory Medicine.

Pesquisadores da França e da China fizeram uma análise epidemiológica do perfil e da incidência de quatro tipos principais de câncer de pulmão:

adenocarcinoma,

carcinoma de células escamosas

carcinomas de pequenas células e

carcinomas de grandes células. O estudo avaliou dados de 2022 e os comparou com registros de anos anteriores.



Até a década de 1970, principalmente por conta do tabagismo, o principal tipo histológico do câncer de pulmão era o de células escamosas, com maior incidência principalmente em homens. No entanto, hoje o subtipo que mais cresce é o adenocarcinoma — que, embora tenha relação com o cigarro, está associado também a outras causas, como a poluição do ar.

Em 2020, ele se tornou o tipo mais comum e responde por 45% dos casos em homens e 59% nas mulheres. Além disso, observa-se uma queda nas taxas entre homens e aumento nas mulheres.

“Percebe-se um aumento da incidência do adenocarcinoma nos últimos tempos, e uma queda na incidência de carcinoma escamoso e pequenas células, possivelmente pela redução do tabagismo”, diz a oncologista Patrícia Taranto, do Hospital Israelita Albert Einstein. “Essa mudança é atribuída à alteração no padrão de consumo de cigarro e às campanhas antitabagismo que impactaram a intensidade e a cessação do hábito de fumar.” Segundo Taranto, até 10% dos casos de câncer de pulmão podem ser causados por poluição, a maioria deles adenocarcinoma.

Câncer de pulmão: rastreamento e detecção precoce Atualmente, recomenda-se o rastreamento para detecção precoce da doença, com tomografia de baixa dose, apenas na população de risco. São esses: pessoas com mais de 50 anos,

tabagistas com alta carga tabágica (20 anos-maço, o que equivale a fumar uma carteira todos os dias ao longo de 20 anos) ou

ex-tabagistas com alta carga tabágica e que tenham parado em até 15 anos. Segundo a especialista, esse rastreio tem impacto importante na redução de mortalidade relacionada ao câncer de pulmão.