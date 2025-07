Novas atribuições: regionais deverão facilitar serviços de limpeza, pavimentação e iluminação em Fortaleza

Com equipes e equipamentos próprios, regionais devem atender demandas dos cidadãos de forma mais rápida e descentralizada

As 12 regionais de Fortaleza receberão, de forma gradual, a responsabilidade por serviços públicos essenciais para a manutenção da Cidade. É o que prevê o Plano de Retomada da Autonomia das Regionais, anunciado nesta quarta-feira, 9, pelo prefeito Evandro Leitão (PT).

Para isso, cada regional recebeu equipes especiais com garis, fiscais, uma caçamba de 12 m³ de capacidade, equipes noturnas de manutenção com motoristas e eletricistas e equipes de podas.

Além disso, 318 garis serão distribuídos conforme a quantidade de equipamentos públicos de cada regional, por meio da Central de Serviços Compartilhados.

Todas as ações serão supervisionadas e padronizadas pela Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais (Cegor). O órgão nasceu a partir da reforma administrativa iniciada com a publicação da Lei Complementar nº 422, de 20 de março de 2025, que extinguiu a antiga Secretaria da Gestão Regional (Seger).

De acordo com o prefeito, anteriormente as regionais não tinham equipes próprias para responder às demandas da população. A nova estrutura de pessoal e de equipamento, segundo ele, é o que fará diferença no atendimento aos cidadãos.