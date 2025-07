Criança de 12 anos passa em vestibular da Uece: 'Fiquei muito feliz'

Um garoto de apenas 12 anos de idade esteve entre os aprovados do mais recente vestibular realizado pela Universidade Estadual do Ceará (Uece). Diagnosticado como superdotado, Lucca Aragão passou para o curso de Matemática — aprovação que considera como um "teste" para o seu futuro.

Resultado do certame saiu na última semana e foi recebido pelo jovem, que estuda no Colégia Militar de Fortaleza, com alegria. "Fiquei muito feliz (...) (Senti) que eu tinha concluído meus objetivos", diz.

Com a voz tímida, o estudante confessa ter mais facilidade com os números e revela que não sabe ainda a carreira que deseja seguir no futuro, mas não tem pressa. De acordo com o Ministério da Educação (Mec), a conclusão do ensino médio é o pré-requisito para ingressar no ensino superior.

Lucca ainda cursa a 6ª série e essa foi a segunda vez que prestou o vestibular estadual, pois tem por dentro de si o desejo de testar todas as possibilidades e se preparar para o futuro. Nem bem saiu o resultado, por exemplo, e ele já se prepara para um próximo desafio: as Olimpíadas de Matemática.

Orgulho da família

Esse gosto pelos estudos desde muito novo o faz se destacar, como conta seu pai, José Aragão, 43. De acordo com o professor, o futuro educacional do jovem virou motivo de empenho de toda a família.