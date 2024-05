Pause: Fausto Nilo; 80 anos de arte e música

Nesta sexta-feira, 10, o programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda recebe o compositor, poeta, arquiteto e urbanista, Fausto Nilo, que chegou aos 80 anos em 5 de abril, acumulando uma história que não é só dele, já que sua obra atravessa a vida dos cearenses e dos brasileiros.

Suas letras foram gravadas por nomes como Fagner, Gal Costa, Chico Buarque, Simone, Elba Ramalho, Belchior, Geraldo Azevedo, Moraes Moreira, Lulu Santos, dentre outros. Suas obras arquitetônicas são pontos turísticos fundamentais para quem vive e visita Fortaleza, como o Centro Dragão do Mar e a Praça do Ferreira.

É com alegria que Pause recebe, numa entrevista celebrativa de uma trajetória de muitas conquistas e entregas de relevância, o multicultural Fausto Nilo. Compartilhando dessa honra de receber Fausto, também presente à mesa o jornalista Marcos Sampaio, editor-adjunto do Vida&Arte, crítico musical dos mais afiados e preparados do país, além de um estudioso da obra musical do compositor.