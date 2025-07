UFC de Portas Abertas: quarta edição do projeto acontece neste sabádo, 5

Entre ações do evento, que será gratuito, está a emissão de ofícios para a segunda via de documentos

Realizado pela Universidade Federal do Ceará (UFC), a quarta edição do projeto UFC de Portas Abertas ocorre neste sábado, 5, das 9 às 13 horas, no Campus do Benfica, do Pici e na Casa José de Alencar. Entre ações do evento, que é gratuito, está a emissão de ofícios para a segunda via de documentos.

Iniciativa, da Pró-Reitoria de Cultura (Procult), "tem o objetivo de promover a aproximação entre a universidade e a sociedade, oferecendo oportunidades de vivenciar, de perto, as ações desenvolvidas pela comunidade acadêmica, além da prestação de serviços públicos do estado do Ceará".

Nesta edição a Defensoria Pública do Ceará (DPCE) vai estar presente na Reitoria, no Benfica, com o projeto Van de Direitos, dando orientações sobre divórcio, guarda e pensão alimentícia. Além disso, também irá viabilizar emissão de ofícios para segunda via de certidões de nascimento, casamento, entre outros.

Na Reitoria também vai acontecer feiras agroecológicas, que estarão vendendo produtos naturais da terra, e a realização de distribuição de mudas. A programação do Campus do Benfica conta ainda com contação de histórias, oficina de ilustração, oficina de fotografia, jogos de tabuleiro e cineclube, entre outros.

A Casa José de Alencar vai contar com a presença do Caminhão do Cidadão da Secretaria de Proteção do Governo do Estado e a Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Ceará, com prestação de serviços à comunidade. Além disso, será realizado no espaço uma oficina de vatapá vegano e paçoca de caju, assim como serão oferecidas atividades de recreação e também contação de histórias.