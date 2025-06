Alunos de Aquiraz terão encontro com reitor da UFC

Reitor da UFC, Custódio Almeida, visitará estudantes aquirazenses / Crédito: FERNANDA BARROS

Entre os estudantes de Aquiraz que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o sonho de ingressar na Universidade Federal do Ceará (UFC) é um dos mais comuns. Para fortalecer e impulsionar esse objetivo, a Câmara Municipal de Aquiraz promoverá, na próxima sexta-feira, 4 de julho, um encontro entre os estudantes do município e o reitor da UFC, Custódio Almeida. A visita do reitor aos alunos do ensino médio tem como proposta discutir as oportunidades na Universidade e o que eles podem esperar da vida acadêmica.

O encontro ocorrerá na Casa do Saber de Aquiraz, às 14h. "Estou bastante ansiosa com o evento. Espero que chegue logo para que a gente possa tirar nossas dúvidas! Pretendo estudar na UFC, quero cursar Direito", disse Ana Júlia Costa, 17, aluna do 3º ano do ensino médio. "Essa visita é importante porque, durante o ensino médio, a gente não consegue ter uma noção real de como é ser universitário, de como é estudar em uma universidade federal. Acho essencial conversar com pessoas que vivenciam essa experiência", acrescentou a estudante. Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é realizado em todo o território nacional e avalia o desempenho dos estudantes do ensino médio. A prova, promovida pelo Governo Federal, é a principal porta de entrada para as universidades públicas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Neste ano, as inscrições terminaram no último dia 6 de junho. As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. Além das instituições brasileiras, o Enem permite que estudantes se inscrevam em processos seletivos de universidades portuguesas que mantêm convênio com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Essas instituições podem acessar as notas dos candidatos brasileiros interessados em cursar o ensino superior em Portugal. Segundo a Secretaria de Comunicação Social, o resultado desta edição será divulgado no dia 16 de janeiro de 2026, por meio da Página do Participante.