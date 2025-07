Homem é condenado a mais de 10 anos de prisão por atirar em ex-namorada com espingarda

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo o Ministério Público do Ceará (MPCE), Francisco Michael da Costa Silva utilizou uma espingarda artesanal calibre 12 para atirar na vítima, na frente do filho dela, que na época tinha apenas dois anos de idade. A motivação do crime, de acordo com as investigações, foi ciúmes.

Após o crime, Francisco Michael fugiu para o município de Sobral, onde permaneceu foragido por cerca de oito meses até ser localizado e preso.

Tiro causou graves sequelas à vítima

A mulher foi atingida no abdômen e levada para o Instituto Doutor José Frota (IJF), onde passou por cirurgia e precisou retirar parte do intestino grosso. Em decorrência dos ferimentos, ela passou seis meses sem poder realizar atividades básicas.

Laudo realizado pela Perícia Forense constatou que a vítima teve lesões graves na região abdominal, com risco de morte.