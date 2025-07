Gata idosa morre ao ser arrastada por carro e condutor foge sem prestar socorro

Graciele dos Santos Sousa tem 42 anos e, destes, dedicou 13 aos cuidados com a gata Safira. A comerciante e criadora de conteúdo na Internet teve que se despedir de forma trágica da gatinha, que foi atropelada por um automóvel, no dia 16, por volta das 15 horas, na frente da própria casa, no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza .

A comerciante relata que convive dentro de casa com os animais, mas Safira, por ser uma gata idosa, gostava de passear a tarde de forma rápida do lado de fora, sempre sob o olhar da tutora ou de familiares.

Para a empresária existe uma falha na aplicação das leis em relação aos atropelamentos de animais e que faz com que casos como o de Safira fiquem na impunidade. Ela criou, nas redes sociais, um movimento pedindo Justiça por Safira.

Polícia Civil investiga caso

Um Boletim de Ocorrência (B.O.) foi registrado no 12º Distrito Policial, que cobre a área e que o caso foi encaminhado à delegacia do Meio Ambiente. Imagens de câmeras de segurança flagraram o atropelamento a Polícia Civil teve acesso aos vídeos.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informou, por meio de nota, que apura uma denúncia de maus-tratos a animais registrada no dia 16 de junho, no bairro Conjunto Ceará.