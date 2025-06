Das "mariconas" aos "novinhos", etarismo afeta saúde mental, relações e dignidade de LGBTs+ em Fortaleza

A história de resistência LGBTQIA+ de um casarão no Centro de Fortaleza evidencia os dramas do etarismo na comunidade. Mas, afinal, o que a Geração Z deve às "mariconas" e "cacuras"?

O que iniciou como um bar de fim de noite, começou gradualmente a abrigar os “libertinos demais” que vinham expulsos de outras casas de shows no fim da década de 1990 e início dos anos 2000. Eram os “acadêmicos”, o “pessoal do teatro”, os “artistas”.

Existe um conflito geracional na comunidade gay? A pergunta que inicia essa reportagem é facilmente respondida na Avenida Universidade, número 2226, no bairro Benfica . O casarão de três andares e paredes rosas abriga um dos espaços vanguardistas da noite LGBTQIAPN+ em Fortaleza, a Toca do Javali .

Boa parte do público que frequenta a Toca do Javali é da faixa etária 40+. Parte da justificativa desse movimento pode ser explicada pela experiência de Luciano Almeida, 59. Ao visitar outras boates gays em Fortaleza, no bairro Varjota, por exemplo, já foi vítima de etarismo .

“A maior contribuição (da Toca do Javali) é justamente esse espaço de mistura de idades , onde se evitam as manifestações de etarismo que são tão comuns nas outras, infelizmente. Nas outras, aonde só vai o pessoal mais novo, as pessoas queriam só exibir seus corpos de academia. Eu mesmo me senti vítima de preconceito de etarismo quando eu estava numa boate que tinha na Varjota e não rolava qualquer interação com as pessoas. Se tinha barba branca, que não fizesse parte daquilo ”, relata Luciano.

“Um espaço onde predomina um público mais maduro agrega pessoas que lá não serão adjetivadas pejorativamente e acho que pela própria trajetória conservam o hábito do gueto ou do lugar exclusivo, discreto , um lugar que não fica exposto. E a geração atual não parece buscar essa descrição […] É um olhar possível”, defende Antonio.

Na visão do antropólogo Antonio George Paulino, acontecem processos de identificação diferentes em cada geração. O professor e pesquisador de gênero e diversidade na Universidade Federal do Ceará defende haver uma grande diferença entre as prioridades e visões de mundo entre as gerações LGBTs.

“Mariconas” e “Cacuras”: O etarismo que segrega, isola e violenta pessoas mais velhas na comunidade LGBTQIAPN+

“Maricona” e “cacura” são alguns dos termos recorrentes para se referir a um gay maduro na comunidade. O tratamento, que por vezes é dito em tom de brincadeira em um primeiro momento, abre margem para a reflexão sobre o conflito entre as gerações e da reprodução de preconceitos na própria comunidade: será que gays da geração atual lembram o que fizeram as “mariconas”?

"As gerações mais jovens chegam na urgência, com coragem, com novas linguagens e pautas. Mas, por vezes, esquecem que houve, também, quem abriu caminhos, até com a própria vida, enfrentando um país ainda mais hostil e invisibilizador. O orgulho e as conquistas de hoje são fruto do sangue, da rua, dos enfrentamentos de ontem" Labelle Rainbow

Labelle argumenta que romper com esse fluxo de preconceito é fundamental para um futuro da comunidade LGBT. “Que as juventudes possam olhar para nós com respeito, mas também com curiosidade, gosto e vontade de aprender junto. E que nós, mais experientes, possamos acolher essas novas formas de existir com generosidade”, afirma sobre a relação entre essas gerações.

Em meio ao embate de gerações, pelas paredes rosas do casarão no Centro de Fortaleza passam memórias vivas de luta, que por vezes viveram a reclusão em espaços como o Toca para sentirem o gostinho da liberdade.

“O que não se pode esquecer é que ali tem um espaço de resistência que sobrevive faz muitos anos como ponto de encontro da comunidade gay de ontem, hoje e amanhã”, complementa Francis, frequentador do local.

Fortaleza, CE, BR 23.06.25 Casa de entretenimento adulto Toca do Javali localizado na Av. da Universidade (Fco Fontenele/O POVO) Crédito: FCO FONTENELE

O casarão rosa que abriga a Toca do Javali e um “Coronel” livre

O casarão datado de 1800 pertence a Victor Hugo Sampaio, de 88 anos, um policial federal aposentado e ex-oficial da marinha que um dia sentará à mesa com os grandes. Figuras como Castelo Branco e Juscelino Kubitschek cumprimentaram a mão do homem que abriria as portas da própria casa para celebrar o que a sociedade daquela época mais temia: a liberdade.

Agora imagine: medalhas de honra, platinas de ombro militar, fotografias de reuniões diplomáticas, tudo isso misturado à pomposidade rosa-choque e purpurina da comunidade LGBTQIA+. Esta é a “Toca do Javalí”, espaço que todas as sexta-feiras abre para um público que há muito tempo tem orgulho do que é.

Fortaleza, CE, BR 23.06.25 Casa de entretenimento adulto Toca do Javali, localizado na Av. da Universidade - Na foto: Vitor Hugo Sampaio (Coronel) proprietário do local (Fco Fontenele/O POVO) Crédito: FCO FONTENELE

“São pessoas que levam a vida como querem, porque tem direito de viver, curtir o que acham que está certo. Na verdade, são pessoas ilustres, bem desenvolvidas, cultas e relativamente bonitas”, diz Victor.

A observação feita pelo “Seu Coronel”, assim como é conhecido Victor Hugo, vem de um local marcado todas às noites de sexta: o “trono”. É de uma cadeira à direita da entrada que Seu Coronel vem quem entra e sai da Toca. Por ele também acontece a “curadoria” de pessoas no local.

“É pra poder ver a freguesia que tá entrando. E ver quem tá querendo se exibir demais. Não pode ficar nu da cintura pra cima, daqui há pouco vai querer ficar sem calça. Outros bebem demais e já peço pra ir pra casa”, diz o Coronel em tom de brincadeira. “E justiça seja feita, todos me obedecem”, completa.

Quem passou pelo crivo do Coronel foi Luciano. Do tempo da “Patuscada”, Luciano tem um compromisso semanal com a Toca do Javalí há quase 25 anos.

“Um espaço de fruição, de conhecer novos amigos. Conheço gente que quando começou no Toca, tinha 18 anos, hoje já tá com 30 e tantos e foram ficando. E gente mais velha que também foi envelhecendo”, narra o jornalista que é testemunha do sucesso e das lutas de resistências que marcam quem frequenta o local.

Fortaleza, CE, BR 23.06.25 Casa de entretenimento adulto Toca do Javali localizado na Av. da Universidade (Fco Fontenele/O POVO) Crédito: FCO FONTENELE

Quem partilha dessa experiência singularmente alencarina é Francis, de 45 anos, que sempre que volta a Fortaleza tem um encontro marcado com o casarão.

"Vejo na Toca do Javalí um espaço voltado ao público gay muito inclusivo. Estar lá me faz pensar nas identidades gays fora de rótulos e padrões, porque você encontra uma diversidade muito grande de pessoas. Num mundo fixado no corpo padrão, jovem, malhado, é interessante lembrar que a comunidade gay envelhece e naquele espaço todo mundo se encontra" Francis

E com tanta história, sendo marco para quem sonhou com um futuro mais livre, o que os anos reservam para a Toca do Javali?



Se a Toca jamais foi escondida e permanece como espaço seguro há mais de 20 anos, mesmo com os desafios do tempo, das luzes neons mais modernas e das casas mais badaladas, qual seria então seu futuro? Para Seu Coronel, no auge de seus 88 anos, não há previsão de fim.

O “Seu Coronel”, que se define com orgulho como “um homem livre”, comenta que não pretende repassar a responsabilidade de cuidar do espaço para ninguém.

Assim, entre as memórias de luta e celebrações de direitos, a Toca segue viva, resistindo ao tempo como um marco e abrigo daqueles que vieram antes. Para aqueles que abriram espaços, conquistaram direitos para todos e hoje lutam pelo direito de viverem o presente e sonharem com um futuro mais acolhedor na própria comunidade.

E se para homens livres a Toca é lugar de refúgio e liberdade, o que significa a Toca para um Coronel?