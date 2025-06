Vacinação em Fortaleza: saiba onde buscar o serviço neste fim de semana

Dois postos da rede municipal de saúde estarão abertos neste sábado, 27, e domingo, 28, para a vacinação do público em Fortaleza. Das 8h30min às 16h30min, os postos Geraldo Madeira Sobrinho - Pio XII, no bairro São João do Tauape, e Mattos Dourado, no bairro Edson Queiroz, estarão em funcionamento para a imunização.

Outros dois postos estarão abertos para ampliar a assistência em saúde no período de sazonalidade das síndromes respiratórias, das 8 às 17 horas. Os postos Eliézer Studart, no bairro Autran Nunes, e Raimundo Pontes Filho, no Jardim América, atuarão com foco no atendimento de crianças e pessoas com sintomas gripais.