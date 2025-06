Corpus Christi: o que abre e o que fecha no feriado em Fortaleza

No feriado de Corpus Christi , celebrado no dia 19 de junho, os serviços públicos e o comércio de Fortaleza terão horários especiais para atender às demandas da população durante o período.

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informa que haverá programação especial do transporte coletivo nos dias 19 e 20 de junho, em razão do feriado de Corpus Christi.

Na sexta-feira, dia 20 de junho, em virtude do ponto facultativo, a operação seguirá a programação de dias úteis. Serão disponibilizadas 40 linhas com uma programação especial, de acordo com a demanda prevista para o dia.

Enel

Cerca de 1.000 profissionais da companhia, entre técnicos de campo e atendentes, atuarão para garantir o fornecimento de energia.



As lojas de atendimento estarão fechadas no dia 19 de junho, reabrindo na sexta-feira (20).

Corpus Christi: o que abre e fecha no comércio em Fortaleza

Lojas do Centro e de rua

Conforme o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindiloja), no dia 19 de junho, quinta-feira, o funcionamento das lojas fica a critério de cada loja.

Bares e Restaurantes

No dia 19, o horário de funcionamento dos bares e restaurantes devem funcionar confome cada estabelecimento.

Postos de combustíveis

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) informa que os postos de combustíveis funcionarão normalmente durante o feriado do Corpus Christi.

Farmácias

Em razão de ser considerada uma atividade essencial, e segundo o Decreto 27.048/49, que regulamenta a Lei 605/49, farmácias e drogarias podem funcionar normalmente sábado, domingos e feriados.

Lembrando que os estabelecimentos devem observar eventuais condições específicas previstas na Convenção Coletiva de Trabalho dos Comerciários e conforme escala e programação de cada estabelecimento.

Bancos

Agências bancárias não funcionarão na quinta-feira, 19. Voltando ao funcionamento normal no dia seguinte sexta-feira, 20.

Casas lotéricas

Fica a critério de cada estabelecimento decidir se abre ou fecha durante o feriado.

Padarias

As padarias têm funcionamento facultativo, conforme o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria no Estado do Ceará. Vários locais já anunciaram que abrirão.

Supermercados

A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) informa que dia 19 de junho, quinta-feira, todos os supermercados da capital cearense e da região metropolitana terão funcionamento normal.

Corpus Christi: veja o que abre e fecha nos shoppings de Fortaleza

RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Horários de funcionamento dos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy no feriado de Corpus Christi (19/06):

Funcionamento geral



RioMar Fortaleza: 10h às 22h



RioMar Kennedy: 10h às 22h

Academias



Funcionamento em horário reduzido (não especificado)

Órgãos públicos dentro dos shoppings



Fechados (Correios, Detran, Casa do Cidadão, etc.)

Shopping Giga Mall

No feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira, 19 de junho, o Shopping Giga Mall funcionará normalmente, das 9h às 19h.

Sopping Iguatemi

Confira o horário de funcionamento do Iguatemi Bosque nesta quinta-feira (19/06), feriado de Corpus Christi:



Lojas e quiosques: 10h às 22h



Praças, lojas e quiosques de alimentação: 10h às 22h



Restaurantes: 11h30 às 22h



Cinema: 13h às 22h



Supermercados: 07h às 22h



Spine Sports: 06h às 22h



Cobasi: 09h às 21h



Laboratório Emílio: 07h às 17h



CLDO: 08h às 22h



Lotérica: 10h às 18h



Correios: Fechado



Polícia Federal: Fechado



Detran: Fechado



Casa do Cidadão: Fechado

Grand Shopping

O Grand Shopping Messejana funcionará normalmente durante o feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira, 19. As lojas, quiosques e praça de alimentação irão operar em horário habitual, das 10h às 22h. O cinema também manterá suas sessões conforme a programação prevista para o dia.

Já as agências bancárias do Itaú e da Caixa Econômica Federal estarão fechadas. A academia Smart Fit funcionará em horário especial, das 8h às 17h.

O Grand Shopping reforça que segue à disposição dos clientes para proporcionar lazer, serviços e conveniência durante o feriado.

Serviço:

Lojas e Quiosques: funcionamento normal, das 10h às 22h

Praça de Alimentação: funcionamento normal, das 10h às 22h

Cinema: funcionamento normal, de acordo com a programação de sessões

Bancos (Itaú e Caixa Econômica): fechados



Academia Smart Fit: funcionamento das 8h às 17h

Shopping Parangaba

O Shopping Parangaba, do grupo Allos, uma das maiores administradoras de shoppings do Brasil, funcionará normalmente nesta quinta-feira, 19 de junho, feriado de Corpus Christi.

Lojas e quiosques estarão abertos das 10h às 22h, assim como a praça de alimentação e opções de lazer, incluindo Studio Games, Clubinho do Mar, Aero Jump e Fazendinha Chico Bento.

A academia Selfit funcionará das 8h às 18h, e as clínicas Seu Doutor e São Bento atenderão conforme agendamento. O cinema UCI seguirá sua programação normal. Vapt Vupt, loja Cagece e lotérica estarão fechados, com a Cagece retomando atendimento na sexta-feira.

Horários – Corpus Christi (19/06)

Lojas/Quiosques: 10h–22h

Praça de Alimentação: 10h–22h

Clínicas: por agendamento

Selfit: 8h–18h

Lotérica/Cagece: fechadas

Lazer (Studio Games, Clubinho, Aero Jump): 10h–22h

Game Station: 12h–22h

Fazendinha Chico Bento: 10h–22h

Vapt Vupt: fechado

Cinema UCI: normal

Centro Fashion

O Centro Fashion Fortaleza informa que funcionará normalmente no feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira, 19 de junho. O horário de funcionamento será das 9h às 19h, com todas as lojas e setores operando regularmente.

Shopping Benfica

O Shopping Benfica informa que funcionará normalmente nesta quinta-feira, 19 de junho, feriado de Corpus Christi, com todas as lojas, quiosques, praça de alimentação e serviços operando nos horários habituais.

Confira o funcionamento:

Lojas e Quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Cinemas: Consulte a programação atualizada em www.cinemasbenfica.com.br

Mercadinho São Luiz: 07h às 22h

Farmácia Pague Menos: 10h às 22h

Os seguintes serviços estarão fechados:

Lotérica Prêmio Extra

Caixa Econômica

Cagece

Casa do Cidadão

CCI

DETRAN

