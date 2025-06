Cinco dias após série de furtos no Conjunto Ceará, em Fortaleza, criminoso segue foragido

Uma série de furtos no bairro Conjunto Ceará , em Fortaleza , teriam o mesmo autor. Cinco dias após os casos, o responsável não foi preso. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga os crimes por meio do 12º Distrito Policial, que é responsável pela área.

Em relação ao furto da academia, O POVO apurou que o homem chegou ao local e se utilizou da confiança do recepcionista por ter sido cliente do estabelecimento.

Conforme apuração do O POVO , o mesmo homem ainda teria furtado um aparelho de TV de um apartamento no bairro.

Nas imagens das câmeras de vigilância é possível ver que o homem chega ao local, visivelmente nervoso, e pede para separar alguns objetos que eram comercializados na recepção da academia. Ele pede uma sacola e aproveita o momento de distração do funcionário para furtar um aparelho celular.

Já no caso da hamburgueria, o homem teria arrombado o estabelecimento, que estava fechado. O criminoso não conseguiu extrair o dinheiro do caixa. Ele tentou levar o caixa na mão, mas teria sido impedido. O aparelho celular do estabelecimento foi furtado na ação.

Sobre o furto registrado na academia, a Polícia Civil informou que apura as circunstâncias do furto e ressaltou a importância do registro do Boletim de Ocorrência (B.O). Sobre o arrombamento na hamburgueria, a Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na região.