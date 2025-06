Patinetes elétricos na Beira Mar: permissionários afirmam que licenças só venceriam em 2026

Trabalhadores indicam que investiram em seus trabalhos com a expectativa de meses de atuação. Trechos da Praia de Iracema e da Beira Mar permanecem com a suspensão dos aluguéis dos equipamentos, seja para micromobilidade ou não

“Eles deram a opção de continuar trabalhando com as bicicletas, com os triciclos, só que não comportam a nossa renda”, explica. “Hoje você não consegue alugar praticamente quase nada de bicicleta, todas estão paradas. Eu, pelo menos, ainda não aluguei nenhuma bicicleta.”

“A gente só quer trabalhar, porque vive disso”, lamenta o permissionário Kessy Jones sobre a suspensão do aluguel de patinetes elétricos na avenida Beira Mar de Fortaleza. Ao lado de outros colegas de trabalho, ele destaca não conseguir pagar as dívidas , e que — até a regulamentação por decreto — contava que a permissão de sua atividade seguiria até 2026.

Em nota, a Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais (Cegor) informou que os trechos da Praia de Iracema e da Beira Mar permanecem com a suspensão dos aluguéis dos equipamentos elétricos, seja para micromobilidade ou não.

“O espaço segue com uso restrito a atividades do gênero, por critérios de organização e a segurança do local, não estando previsto, no momento, o funcionamento desse tipo de serviço na área”, ressalta a pasta.

Permissionários relatam dificuldades: 'faturamento caiu muito'

Para Arthur Nobre, que trabalha na avenida Beira Mar há cerca de 35 anos, a incerteza sobre a previsão de retorno já foi motivo para perder o sono: “Eu não estou nem conseguindo dormir direito, porque tem muita conta para pagar. E sou o tipo de pessoa que não gosta de ficar devendo”.