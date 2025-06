Acesso à vacinação em shoppings de Fortaleza atrai público diverso

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 16.06.2025: João Felipe e seu pai Felipe Lopes. Vacinação no Shopping Rio Mar Papicu. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) promove neste sábado (14/6) uma ação de vacinação wm varios shopping, . (Foto: Fabio Lima/O POVO) / Crédito: FÁBIO LIMA

Ao final do meio-dia, cerca de uma centena de pessoas já havia passado pela fila de vacinação no shopping RioMar Fortaleza. A ação programada neste sábado, 14, também incluiu mais dois centros comerciais (Grand Shopping Messejana e RioMar Kennedy) como parte da ampliação da cobertura vacinal em espaços de grande circulação. O público, em sua maioria pais com crianças de colo e idosos, também abarcava famílias e jovens que aguardavam sua vez. No espaço, todos os imunizantes previstos no Calendário Nacional de Imunização para crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes foram disponibilizados, exceto as vacinas contra dengue, BCG e antirrábica humana.

"A gente veio exatamente pela vacinação, soubemos pelas notícias do jornal", explica o engenheiro Felipe Lopes, 41, que acompanha o filho João Felipe, 12. "Nós dois tomamos (a vacina). Eu tomei gripe e hepatite B, porque estava atrasado, e ele tomou a da gripe". Vacina da gripe: mais de mil pessoas são imunizadas em shopping de Fortaleza | CONFIRA A preferência pelo shopping se dá pela praticidade, segundo Felipe. Como o filho "não gosta muito de tomar vacina", o próprio local já oferece facilidades, como a chance de almoçar na praça de alimentação e ainda fazer um passeio. Para outras pessoas, como a auxiliar de serviços gerais Benedita Rodrigues, 30, a escolha foi simplesmente a que melhor se encaixa na rotina da família. "Nós trabalhamos de segunda a sexta, de 7 às 17 horas. Aí foi mesmo o tempo, tanto para o meu esposo, quanto para mim".

Enquanto aguarda a imunização do marido, segura a filha, Ana Beatriz, no colo. Benedita ainda ressalta que o shopping não foi a sua primeira tentativa, mas as filas longas em locais diferentes a fizeram desistir, fato que a motivou a chegar mais cedo no final de semana. Vacinação em shoppings: iniciativa faz parte de ações de descentralização da imunização

O shopping RioMar também foi ponto de vacinação no último sábado, 7, além do Shopping Benfica e do North Shopping Fortaleza. A iniciativa resultou na aplicação de 6.316 doses, com 2.837 de vacina contra a influenza. A secretária da saúde de Fortaleza, Riane Azevedo, indica que basta um documento oficial de identidade para dar entrada no sistema e descobrir as doses de imunizantes que estão pendentes. Até o dia 8 de junho, 394.368 pessoas se vacinaram na Capital contra a influenza.

“A gente tem o objetivo de continuar durante todo o mês de junho”, diz a secretária. “Além de todas as repartições dos órgãos públicos da Prefeitura, que estamos todo dia vacinando um órgão, também iremos agora aos terminais, (...) que foi uma solicitação feita pelo próprio público”. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 16.06.2025: Vacinação no Shopping Rio Mar Papicu. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) promove neste sábado (14/6) uma ação de vacinação wm varios shopping, . (Foto: Fabio Lima/O POVO) Crédito: FÁBIO LIMA Neste sábado, parte dos entrevistados na fila de imunização do shopping fortalezense convergia em comentários sobre a rapidez do serviço, entre a chegada de cada um e o deslocamento até as cadeiras para iniciar o atendimento.