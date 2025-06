Bazar tem peças a partir de R$ 5 para arrecadar fundos a abrigo de animais

O bazar da ONG Anjos da Proteção Animal ocorre neste fim de semana, no Shopping Benfica, em Fortaleza, e conta com peças a partir de 5 reais / Crédito: Divulgação/APA

Um bazar solidário voltado à causa animal ocorre neste fim de semana, no Shopping Benfica, em Fortaleza. As peças do bazar estão disponíveis a partir de R$ 5 e vão até R$ 30, conforme a divulgação do evento. O valor arrecadado será convertido à Organização Não Governamental (ONG) Anjos da Proteção Animal (APA), fundada em 2015 e que cuida de mais de 600 animais, a maioria resgatados das ruas ou vítimas de maus-tratos.

O abrigo acolhe, reabilita e encaminha esses animais para adoção responsável. Frequentemente são realizados eventos de adoção em locais parceiros da ONG. Esta é a segunda edição do bazar realizado pela organização e está na Área de Eventos do shopping, no segundo piso, próximo ao cinema. VEJA TAMBÉM | Conhece o sarué? Bombeiros resgataram 261 animais no Ceará em 2025 ONG realiza bazar para quitar dívidas de energia e com fornecedores A fundadora da ONG, Stephanie Rodrigues, que também adotou o cachorro vítima de maus-tratos Scooby, afirmou ao O POVO que atualmente, a única forma de suprir as necessidades do abrigo é através do bazar.