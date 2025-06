Moradores do bairro Guararapes denunciam instabilidade no fornecimento de energia

De acordo com a Enel, chuvas causaram danos a equipamentos. Oscilações no fornecimento de energia duraram de 6h30 até pelo menos 19h

Emília Nobre, moradora do residencial Green Life 3, disse ao O POVO que as oscilações na região são comuns. "Já tivemos outros problemas de oscilação, mas nunca por tanto tempo e ocasionando queda total por mais de 2h", disse a moradora.

Moradores do bairro Guararapes, que integra a Regional sete de Fortaleza, denunciaram instabilidade na rede elétrica nesta quinta-feira, 12 . Residentes do bairro informaram que a falta de energia iniciou por volta das 6h30 min da manhã e às 19h ainda não teria sido solucionada.

Alguns comércios do bairro também sofreram problemas com a instabilidade da energia. A provedora de Internet Brisanet e algumas concessionárias de veículos continuam sem luz.

Luiza, que mora na região e trabalha no Salinas Shopping, afirmou era o segundo dia com quedas de energia. "Mas hoje estava impraticável, a energia não segurava nem 10 minutos e já caía. Tivemos que ficar com os equipamentos constantemente desligados para evitar que queimassem [...] Passou o dia inteiro assim, em todo o shopping", contou.

"De imediato, a empresa realizou manobras de transferências de carga, minimizando o número de clientes afetados. Devido a esse recurso, alguns consumidores podem ter sentido oscilações momentâneas durante as manobras. A empresa também reforçou as equipes em campo. Técnicos especializados inspecionaram os trechos afetados e identificaram vegetações de um árvore afetando a rede de média tensão na região do Cocó. As equipes realizaram os reparos necessários e normalizaram 100% dos clientes afetados por estas ocorrências", diz a nota enviada à reportagem.

A Brisanet informou que enviou uma equipe ao local, que identificou um equipamento danificado. Os técnicos realizaram os reparos necessários e os serviços já foram retomados.