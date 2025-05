A droga inovadora que trouxe primeiro avanço em tratamento contra câncer agressivo em 20 anos

Como parte de um estudo internacional sobre novas maneiras de tratar o câncer, envolvendo especialistas do Instituto de Pesquisa do Câncer de Londres, Laura foi uma das mais de 350 pacientes que receberam o medicamento imunoterápico pembrolizumabe antes e depois da cirurgia para preparar as defesas do corpo.

O professor Kevin Harrington, que liderou o estudo no Reino Unido, explica: "Damos ao sistema imunológico a oportunidade de observar atentamente o tumor para gerar imunidade antitumoral e, após a remoção do tumor, continuamos a amplificar essa resposta imunológica administrando o medicamento continuamente por até um ano."

Um número semelhante de pacientes diagnosticados com cânceres semelhantes recebeu o tratamento habitual. Todos apresentavam câncer de cabeça e pescoço avançado em uma área, e esse câncer não havia se espalhado para o resto do corpo.