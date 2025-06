Fortaleza conta com 14 trechos próprios para banho neste fim de semana; confira

As praias da Capital contam com 14 trechos próprios banhos neste fim de semana nos setores Leste, Centro e Oeste. Pelo menos 19 trechos estão impróprios

De acordo com a pasta, o local está próprio para banho quando houver, no mesmo local, no máximo 100 Enterococos em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das cinco semanas anteriores.

O espaço é considerado impróprio quando o valor obtido na última amostragem for superior a 400 Enterococos por 100 mL da amostra, ou quando existirem ocorrências que possam ocasionar risco à saúde do banhista, tais como, presença de resíduos sólidos ou animais no entorno da área de banho.

Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a condição climática é de céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuva fraca e isolada nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém.

Abaixo, confira a lista de pontos próprios e impróprios para banho, divididos por setor.