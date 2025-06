Promotoria quer recuperar R$ 1,4 bi de traficante de drogas nos Países Baixos

A procuradoria dos Países Baixos anunciou, nesta segunda-feira (2), que deseja recuperar a soma recorde de 221 milhões de euros (1,4 bilhão de reais) de um dos traficantes mais procurados da Europa, de quem suspeita estar escondido em Serra Leona.

As propriedades ilícitas de Jos Leijdekkers provêm do carregamento de cocaína, assim como da compra do ouro e artigos de luxo, segundo a promotoria.