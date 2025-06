Iniciativa oferece atendimento psicológico com preços acessíveis em Fortaleza

O projeto “Terapia Popular Revoar” está oferecendo sessões de terapia presenciais ou online no valor de R$ 70 por sessão. A iniciativa do Instituto Revoa conta com 60 voluntários, que atendem pessoas que não podem arcar com tratamentos convencionais em Fortaleza.

Eliane de Tomy, psicanalista e vice-presidente do Instituto Revoar, pontua que o trabalho é um passo importante na busca de uma sociedade com mais empatia.

“Cuidar da mente também é um direito. A Terapia Popular nasce do desejo de acolher quem mais precisa, com qualidade, ética e respeito. Estamos comprometidos com uma escuta que transforma vidas”, diz.

O serviço já está em funcionamento com atendimentos remotos e presenciais, para que as demandas possam ser atendidas da melhor forma. As demais informações são publicadas nas redes sociais do Instituto Revoar.