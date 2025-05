Em campanha solidária, Acert gera um aumento de 200% nas doações para a Santa Casa de Fortaleza

A ação fez parte das comemorações pelos 48 anos da Acert e buscou apoiar a Santa Casa de Fortaleza, uma das instituições filantrópicas mais antigas do Estado. Além das doações via Pix, a população cearense pôde contribuir por meio do número 0800-0420108, disponibilizado nas contas de energia elétrica pela Enel.

Lançada no dia 16 de maio, a campanha teve ampla adesão das emissoras afiliadas no Ceará e contou com a participação de comunicadores, empresários e da sociedade civil.

A campanha teve grande engajamento das emissoras afiliadas, apresentadores e empresários cearenses, além de parcerias estratégicas, como a da Enel, que contribuiu com a divulgação do número de telefone para doações nas contas de energia elétrica.

Uma das estratégias adotadas foi a criação de um jingle de divulgação, veiculado em todas as emissoras participantes da ação. De forma consciente, o jingle trouxe um apelo solidário e motivacional para incentivar a população a contribuir com a causa.

A ampla divulgação, principalmente pelo rádio, aliada ao apelo social da campanha, impulsionou significativamente as doações. O número de contribuições via telefone cresceu 10% no mês de abril em comparação com março, enquanto as doações via Pix tiveram um aumento expressivo de 200% no mesmo período.