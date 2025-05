Shopee amplia pontos de retirada e quer alcançar até 1.000 cidades

A Shopee vai fazer uma nova ofensiva para ganhar mais espaço no Brasil. A empresa de Cingapura vai ampliar opções de entrega com a implementação de mais de 2 mil pontos de retirada em estabelecimentos comerciais pelo País. Com a nova funcionalidade, consumidores poderão escolher retirar seus pedidos em Agências Shopee, locais que também atuam como pontos de coleta para vendedores da plataforma.

A aposta em pontos de retirada ocorre em um momento de crescimento da Shopee no Brasil, onde a plataforma já figura entre as líderes do comércio eletrônico em volume de pedidos. A empresa vem ampliando sua base de usuários, com foco em frete acessível, promoções e parcelamento facilitado. A expansão logística, com mais pontos físicos, é vista como um passo necessário para acompanhar esse avanço da demanda e melhorar a experiência do consumidor.

Além disso, a funcionalidade também se insere na estratégia da Shopee de fortalecer sua operação logística própria, a Shopee Xpress. O aumento das Agências Shopee pode também ajudar a reduzir gargalos em datas promocionais, como a Black Friday e o 11.11, períodos em que a empresa tem registrado picos históricos de pedidos.

A ideia é que os pontos de retirada ajudem a servir regiões com menor cobertura logística ou a clientes que não podem receber encomendas em casa durante o dia.

Além das entregas, as Agências Shopee também estão habilitadas a oferecer serviços de logística reversa, permitindo que os clientes façam devoluções diretamente nos pontos físicos.