Ônibus adaptado com centro cirúrgico amplia serviços de castração animal no Ceará

O Governo do Ceará, por meio da Secretaria de Proteção Animal (Sepa), entregou, na manhã desta quinta-feira, 8, um ônibus adaptado com centro cirúrgico e um carro de apoio para o programa Pet Ceará Móvel. A iniciativa vai ampliar o serviço gratuito de castração de cães e gatos no Estado. A inauguração foi realizada no estacionamento do Complexo Vapt Vupt Messejana, em Fortaleza. Para garantir o atendimento do pet, o tutor deve realizar o agendamento online para castração com antecedência e aguardar a confirmação. O cadastro deve ser feito por pessoas maiores de 18 anos, por meio do novo sistema de agendamento, disponível no site do programa.

De acordo com o secretário de Proteção Animal do Estado do Ceará (Sepa), Erich Douglas, o serviço deverá atender todos os municípios cearenses, por meio de parcerias com as Prefeituras. A expectativa, segundo ele, é que o programa passe a realizar 200 atendimentos diários, ajudando a controlar a superpopulação desses animais e fortalecendo a saúde e bem-estar dos pets. "Tem municípios que ainda não têm políticas públicas voltadas para animais por conta do orçamento. Então, vai ser muito importante levar esses equipamentos onde ainda não tem, onde o município ainda não consegue, economicamente, dar conta desse tipo de serviço", explica. Entre latidos e miados, o gato Joaquim, de 1 ano, aguardava na fila sua vez de ser atendido. Acompanhado de sua tutora, a feirante e amante de animais, Paula de Oliveira, 42, ela conta que entre seus 11 animais, 4 deles já foram cadastrados no programa. "Eu acho muito importante esse evento, porque tem muitas famílias que às vezes têm os bichinhos, às vezes, doentes e veterinário geralmente é muito caro. Então, às vezes, as pessoas não têm condições de estarem cuidando de seus bichinhos", pontua.

Durante o evento, o deputado federal Célio Studart (PSD) conversou com O POVO sobre o projeto de inclusão de animais domésticos como dependentes na declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). A iniciativa apresentada por ele visa reconhecer cães e gatos como parte da estrutura familiar e da dedução de despesas com base no cálculo de imposto. A expectativa, segundo ele, é que o projeto seja aprovado ainda este ano, mas que “depende também da obstrução que está tendo na Câmara. A gente tem tido uma grande obstrução por parte da oposição, no sentido das comissões e também do que vai ao plenário”, explica. E acrescenta: “Grande parte dos medicamentos são caros, são muito caros. O atendimento veterinário é caro, a internação é cara. Então, quando não há um poder público fornecendo isso, ou o cidadão faz tirando da onde não tem o dinheiro; ou muitas vezes não consegue e o animal acaba sendo prejudicado. Então, você pode pelo menos deduzir do imposto de renda esses gastos que a pessoa tem com clínica, com medicamentos e com questões da saúde do animal. É mais do que justo”, destaca.

A protetora animal e fundadora da ONG Anjos da Proteção Animal (APA), Stefani Rodrigues, ressalta a importância das castrações para o combate ao abandono de animais. “Castração e ração. Hoje, essas são os principais gritos de pedidos de ajuda e socorro, porque, infelizmente, nós ainda temos centenas, dezenas de animais em casas e abrigos. Muitos animais ainda em estado de abandono e a gente precisava desse suporte”. Na companhia de Stefani Rodrigues, estava o cachorro Scooby. Em março, o animal foi resgatado na Praia de Iracema, em Fortaleza, após ser vítima de maus-tratos. Na época, Scooby foi encontrado encoberto com pelo menos 3kg de pelos e dejetos. A antiga tutora foi presa em flagrante pelo crime de maus-tratos e o animal foi adotado por Stefani, que o levou para o evento para realizar novas consultas e ser microchipado. Cachorro Scooby foi adotado por Stefani após ser vítima de maus-tratos. Ele receberá atendimento e será microchipado pelo programa Pet Ceará Móvel. Crédito: Gabriele Félix

Lançado em maio de 2024, o Pet Ceará Móvel já percorreu 23 bairros de Fortaleza e 15 municípios do interior, realizando mais de 83 mil procedimentos, sendo 16 mil castrações. A iniciativa também atende animais em abrigos. De acordo com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), o Governo deve continuar investido na criação de políticas de proteção animal, incluindo a ampliação de parcerias com abrigos e clínicas veterinárias. Confira as orientações para a castração de cães e gatos Para garantir o atendimento do animal, o tutor deve ser maior de idade e apresentar documento oficial com foto durante a consulta. Cada tutor poderá agendar 5 animais por Cadastro de Pessoa Física (CPF). Animais que chegarem fora do horário estabelecido não serão atendidos. Entre as orientações para a castração, está o jejum obrigatório de 8 horas para água e comida. Já os pré-requisitos para a cirurgia variam de acordo com o animal. Para felinos (gatos e gatas), o serviço atenderá animais entre 7 meses e 10 anos de idade, que estejam saudáveis.