Narrador esportivo internado em Fortaleza após AVC recebe surpresa de enfermeiras

Carlos Cassiano também é músico; na ação sugerida pelas enfermeiras do HGWA, ele retomou o contato com o violão

Além de ser narrador esportivo, Cassiano toca em uma banda. Ao saberem da informação, as enfermeiras do local incentivaram que ele tocasse um pouco.

“Foi um momento espontâneo. As enfermeiras começaram a cantar e eu disse para elas que estava com saudades de tocar. Já são mais de trinta anos, toco um pouco de teclado, bateria e baixo. Elas tiveram a ideia de colocar o violão na minha mão e eu fiz algumas notas”, conta ele.

No vídeo, publicado nas redes sociais da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), um grupo de enfermeiras canta a música gospel “Mover do Espírito”, enquanto Cassiano faz o acompanhamento no violão.



Nos comentários, internautas celebraram a atitude das enfermeiras. “Fico muito esperançosa quando vejo atitudes assim partindo de profissionais da saúde”, afirmou uma deles. Outra ressaltou: “O atendimento humanizado faz toda a diferença na recuperação do paciente. Parabéns a essas profissionais pelo lindo gesto de acolhe”.