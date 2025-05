Fortaleza tem 12 postos abertos para vacinação neste fim de semana

O intuito é assegurar agilidade no acesso aos serviços de saúde e evitar que os quadros virais piorem

O intuito é garantir agilidade no acesso aos serviços de saúde e evitar que os quadros virais apresentem piora.

Doze postos de saúde estão abertos em Fortaleza neste fim de semana para atendimento da população, em especial o público infantil. O funcionamento será das 8 às 17 horas com foco na assistência durante o período de maior incidência de infecções respiratórias causadas por vírus — como gripe e resfriado.

Veja a lista dos postos de saúde abertos em Fortaleza

Sábado

Posto de Saúde Francisco Domingos da Silva: avenida Castelo Branco, 4707 - Barra do Ceará

Posto de Saúde Fátima Maria Quezado Fernandes: rua Pintor Antônio Bandeira, s/n - Praia do Futuro



Posto de Saúde Sobreira de Amorim: rua Des. Luís Paulino, 190 - Jóquei Clube



Posto de Saúde Maria José Turbay Barreira: rua Gonçalo Souto, 420 - Vila União



Posto de Saúde Parque São José: rua Des. Frota, s/n - Parque São José



Posto de Saúde Melo Jaborandi: rua 315, 80 – Jangurussu

Domingo

Posto de Saúde Antônio Teixeira: avenida Ten. Lisboa, s/n - Carlito Pamplona

Posto de Saúde Fátima Maria Quezado Fernandes: rua Pintor Antônio Bandeira, s/n - Praia do Futuro



Posto de Saúde Eliézer Studart: rua Tomáz Cavalcante, 546 - Autran Nunes



Posto de Saúde Raimundo Pontes Filho: rua Damasceno Girão, 2045 - Jardim América



Posto de Saúde Parque São José: rua Des. Frota, s/n - Parque São José



Posto de Saúde Melo Jaborandi: rua 315, 80 – Jangurussu

Como de costume, a Secretaria de Saúde segue ofertando dois postos exclusivamente para vacinação aos fins de semana, sendo o Geraldo Madeira Sobrinho - Pio XII, no bairro São João do Tauape, e Mattos Dourado, no bairro Edson Queiroz, das 8h30min às 16h30min.

Além disso, o Shopping Iguatemi Bosque receberá um mutirão de vacinação neste sábado, 24, das 12h às 18h. A ação acontece na Praça do Jangadeiro, próximo ao Pão de Açúcar.