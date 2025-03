Apesar do crescimento, mulheres na indústria esbarram no preconceito

A diretora executiva da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Aecipp), Ludmilla Campos, foi uma das palestrantes do evento Elas brilham no Pecém / Crédito: João Filho Tavares

Apesar de um maior número de mulheres empregadas na indústria, a participação feminina ainda esbarra em questões como o preconceito. Foi o que afirmou a diretora executiva da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Aecipp), Ludmilla Campos. A declaração foi dada durante a segunda edição do evento Elas Brilham nas Empresas do Pecém", em celebração ao Dia Internacional da Mulher, realizado nesta terça-feira, 11. A programação destacou temas como liderança feminina em setores industriais, desafios enfrentados no mercado de trabalho, networking e crescimento profissional.

"Hoje o nosso problema não é a falta de qualificação. O nosso problema hoje é: quais são aquelas profissões que ainda julgamos masculinas e que precisamos mudar essa forma de pensar? Nós temos que começar a desmistificar essa visão de que determinadas funções só podem ser exercidas por homens", ressalta Ludmilla Campos.



"Por exemplo, muitas fábricas funcionam 24 horas, e há indústrias que evitam contratar mães por conta desses horários, já que elas precisam sair para buscar ou levar os filhos, amamentar, entre outras responsabilidades. Ainda existe uma barreira cultural na contratação de mulheres por conta da maternidade." Além disso, explica que a indústria ainda tem enraizada a ideia de que a mulher não pode atuar em áreas que envolvem mais risco. "Mas acho que estamos conseguindo mudar esse cenário, pois há cada vez mais mulheres aderindo a profissões e cursos tradicionalmente dominados por homens, como engenharias, tecnologia e áreas das ciências exatas. Então, a tendência é que vejamos uma transformação nesses setores industriais historicamente ocupados por homens."