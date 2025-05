Semana da Luta Antimanicomial terá programação gratuita no Bom Jardim

A programação acontece de 19 a 23 de maio, de forma gratuita, na Palhoça Comunitária do MSM, localizada no bairro Bom Jardim, em Fortaleza .

Em referência ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial , celebrado anualmente no dia 18 de maio, o Movimento Saúde Mental (MSM) realizará uma semana de atividades gratuitas voltadas à promoção do cuidado em liberdade para pessoas em sofrimento psíquico.

Durante esses dias, serão promovidos momentos de vivência terapêutica e troca de saberes por meio de rodas de conversa, exibição de filmes, oficinas sensoriais, práticas integrativas e arteterapia.

A proposta é ampliar a consciência sobre alternativas ao modelo de internação psiquiátrica, valorizando formas de cuidado que mantenham a pessoa em convívio com a comunidade e a família.

Roda de conversa com profissionais da saúde

O ponto alto da programação será a roda de conversa “Em casa sim! Sem liberdade nunca mais!”, que contará com a presença do médico psiquiatra e fundador do MSM, Pe. Rino Bonvini, a idealizadora do bloco carnavalesco “Doido é Tu!”, Eliza Gunther, e a coordenadora do CAPS Comunitário do Bom Jardim, Ana Cristina Lopes.