6 passos para conquistar e fidelizar mais clientes

Estratégias são essenciais para conquistar e fidelizar clientes, visando ao crescimento das vendas do negócio (Imagem: ESB Professional | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Empreendeer

O consumidor mudou. Ele compara, pesquisa, compartilha e, mais do que nunca, valoriza empresas que entendem suas dores antes mesmo de serem questionadas. Vivemos a era da experiência, em que o atendimento e os pequenos detalhes fazem toda a diferença. Se a sua empresa ainda não incorporou essa lógica no dia a dia, corre sérios riscos de estagnar. A fidelização (e o próprio processo de conseguir novos clientes) exige empatia, personalização e estratégia, mas não precisa ser algo complexo. Nesse contexto, o empresário e especialista em experiência do cliente Ricardo Pena, CEO da PeopleXperience e autor do best seller “O caminho do cliente”, desenvolveu o “Mapeamento da Jornada do Cliente”, uma metodologia simples em sua estrutura, mas poderosa nos resultados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Esse método tem como base a definição de personas e o entendimento aprofundado das necessidades do mercado para a criação de um plano de ação focado em encantamento, inovação e engajamento das pessoas. A seguir, Ricardo Pena lista 6 estratégias essenciais para conquistar e fidelizar clientes, mirando no crescimento das vendas do negócio. Veja! 1. Pessoas sempre são prioridade Pessoas são a parte mais importante do processo. Sem elas, seu produto, seu serviço, sua ocupação, seu lazer, a vida como você a conhece, nada disso existe. Quando colocamos o ser humano no centro, transformamos transações em conexões e consumidores em parceiros de longo prazo. 2. Humanização dos clientes Clientes geram números, mas não são números. Eles têm uma face, um corpo, uma identidade, uma personalidade. E tudo isso deve estar expresso na persona. Por trás de cada compra há histórias, necessidades e emoções que merecem ser compreendidas e respeitadas. É necessário construir relacionamentos autênticos que ultrapassam a simples troca comercial.

3. Conheça antes de conquistar Busque saber como os seus processos estão impactando o cliente. Pergunte a si se nos seus processos você está considerando o cliente, ou apenas a si. A verdadeira excelência no atendimento começa quando paramos de “achar” e passamos a ouvir ativamente o que realmente importa para quem nos escolhe. Mapear a jornada do cliente envolve a participação ativa de todas as áreas da empresa para transformar dados em ideias valiosas (Imagem: fizkes | Shutterstock) 4. Organização faz a diferença Mapear a jornada do cliente é algo coletivo, que envolve a participação ativa de todas as áreas da empresa. A sinergia entre as áreas transforma dados em ideias valiosas, permitindo antecipar necessidades e surpreender positivamente o cliente a cada interação.