Feira de Profissões é promovida pela Unifor, em Fortaleza

A programação conta com oficinas, palestras, shows, visitas aos ambientes de prática e workshops

A Feira de Profissões da Universidade de Fortaleza (Unifor) acontecerá de forma gratuita no campus da universidade nas próximas quinta e sexta-feira, 15 e 16, das 8h às 17h. Para participar da nona edição do evento, os interessados devem preencher o formulário disponível no site.

O evento é destinado a alunos do ensino médio de escolas públicas e privadas de todo o país com o objetivo principal de conectá-los à faculdade e ajudá-los com a escolha da futura carreira.