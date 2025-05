Feira canábica em Fortaleza terá orientação jurídica e informes sobre uso medicinal

Primeira edição da Feira Canábica do Ceará foi realizada em 2022 em Fortaleza / Crédito: MARCHA DA MACONHA FORTALEZA

No próximo sábado, 17, o Movimento Social Marcha da Maconha Fortaleza realiza, na Praça da Gentilândia, no bairro Benfica, a quarta edição da Feira Canábica do Ceará. O evento, gratuito e aberto ao público, vai oferecer atendimentos e informações sobre o uso medicinal da cannabis, além de serviços e produtos ligados à cultura canábica. LEIA TAMBÉM | Cannabis medicinal: uma luta que ganha fôlego no Ceará



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com o objetivo de promover informação acessível sobre o tema, a programação quer permitir o acesso de materiais informativos e rodas de conversas, facilitando o contato com serviços como: orientação jurídica, escuta psicológica e avaliação com profissionais da saúde. A cannabis vem tendo efeitos terapêuticos comprovados por algumas pesquisas científicas, indicados em tratamentos de doenças como epilepsia, autismo, ansiedade, insônia, dores crônicas e outras enfermidades. Ainda que os estudos sobre o uso terapêutico da cannabis venham avançando, o acesso tanto à informação quanto a própria substância ainda é bastante restrito. Informação de Lígia Duarte, representante da comissão organizadora do evento, que reforça a necessidade de espaços de ampla discussão sobre o tema. “A Marcha da Maconha tem também esse papel: informar a população sobre os usos possíveis da cannabis, baseados em ciência e cuidado. O acesso ao uso medicinal da planta ainda é um privilégio de poucos, quando deveria ser um direito de todos. A gente quer mudar isso. Mostrar que a planta pode salvar vidas e que falar sobre ela é também uma forma de reduzir danos e combater o estigma”, explica.