Pescador captura pirarucu de 66 kg em açude do Ceará / Crédito: Reprodução/Cinthia Kelly

Um pirarucu de 66 quilos foi capturado nessa quinta-feira, 8, no Açude da Maricota, localizado na comunidade de Maniçoba dos Nunes, em São Luís do Curu, no Ceará. O pescador Mardeilson dos Santos Nunes, de 44 anos, conseguiu fisgar um pirarucu de 1,94 metros. LEIA MAIS | Ônibus adaptado com centro cirúrgico amplia serviços de castração animal no Ceará



Segundo Mardeilson, o peixe capturado foi introduzido no reservatório há cerca de quatro anos, junto com outros da mesma espécie, como parte de um projeto local de piscicultura. Desde então, moradores e pescadores tentavam capturar alguns dos grandes peixes, mas poucos obtiveram sucesso. "Esse pirarucu, a gente colocou aí no açude ainda pequeno. E como nosso açude é pequeno, ele cresceu muito rápido. Já fazia dias que eu vinha tentando tirar ele, mas é um peixe muito esperto. Muita gente já tentou e não conseguiu", contou Mardeilson. O pescador revelou que passou dias observando os hábitos do animal, analisando os horários em que ele costumava subir à superfície para respirar e os locais do açude onde nadava com mais frequência.

Com esse conhecimento, ele preparou uma rede artesanal com a ajuda de um amigo: "Eu consegui só o pano da rede com um colega meu. Aí comprei a linha, o chumbo, as boias e entralhei tudinho. Armei justamente no ponto onde ele sempre passava." A estratégia funcionou. No fim da tarde da última quarta-feira, 7, o peixe acabou se enroscando na rede e morreu pouco depois, já que o pirarucu precisa subir à superfície a cada 15 a 30 minutos para respirar.

"Ele malhou, se enganchou, e acabou morrendo afogado. O pirarucu morre rápido quando fica preso assim, porque ele precisa subir pra pegar oxigênio", explicou. “Depois de tanto estudar os movimentos dele, deu certo" A captura contou com o apoio de familiares. Mardeilson estava trabalhando no momento em que o peixe ficou preso e foi avisado por sua esposa. A retirada do animal da água ficou por conta de dois parentes, Antônio e Rodão. "Quando eu cheguei, eles já tinham tirado o bicho. Foi uma alegria só. Depois de tanto estudar os movimentos dele, deu certo", comemorou.

O caso rapidamente repercutiu nas redes sociais. Moradores da região ficaram impressionados com o tamanho do peixe e com a história da captura. Muitos elogiaram a dedicação do pescador, que precisou de planejamento, paciência e técnica para conseguir fisgar o animal. “Foi o maior que eu já vi por aqui. Um trabalho de paciência. Agora sim, missão cumprida”, disse o pescador. Sobre o pirarucu De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o pirarucu (Arapaima gigas) é um dos maiores peixes de água doce do mundo, podendo chegar a dois metros de comprimento e pesar até 200 quilos.