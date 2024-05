Ambientalistas advertem para risco de extinção de peixes-bois na Guatemala

Ambientalistas da Guatemala advertiram, nesta terça-feira (28), que as atividades humanas, como a caça ilegal, a pesca e as alterações e contaminação de seu ecossistema podem levar à extinção dos peixes-bois no país, onde a espécie não tem mais de 60 exemplares.

"Atualmente, calculamos que existem pouco menos de 60 exemplares [de peixes-bois] vivendo no país. Há 20 anos, tínhamos uma população de mais ou menos 150", disse a jornalistas a militante ecologista Jenifer Calderón.

Calderón dirige a Fundação para o Desenvolvimento das Zonas Secas e Semiáridas da Mesomérica, que lançou, em parceria com instituições públicas e privadas, um plano de preservação do "peixe-boi-marinho" (Trichechus manatus manatus), uma subespécie que habita nas águas do mar do Caribe, no Rio Doce e no Lado de Izabal, que ficam no noroeste da Guatemala.