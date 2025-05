Dom Gregório convoca igrejas a tocarem os sinos no anúncio do novo papa

Em clima de expectativa pela eleição do novo papa, o arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão, convocou todas as igrejas do Ceará a tocarem seus sinos no momento em que o anúncio oficial for feito no Vaticano, com o tradicional "Habemus Papam". A convocação foi feita por meio de uma mensagem em vídeo, dirigida aos fiéis e às comunidades católicas.

