Paquistão autoriza retaliação 'à altura' após ataque mortal de mísseis da Índia

O Paquistão autorizou suas forças armadas a tomar medidas de retaliação "correspondentes" contra a Índia depois que um ataque com mísseis realizado durante a noite pela força aérea indiana matou 26 pessoas em todo o Paquistão, aumentando os temores de uma escalada do conflito entre os dois países com arsenais nucleares.

A Índia disse que os ataques foram uma retaliação direta a um ataque na Caxemira controlada pela Índia no final do mês passado, no qual militantes atacaram e mataram 25 turistas hindus e seu guia.

Pela primeira vez desde a guerra entre a Índia e o Paquistão em 1971, mísseis indianos atingiram o interior de Punjab, a província mais importante do ponto de vista político e militar do Paquistão, matando pelo menos 16 pessoas.

O Exército indiano descreveu os ataques com mísseis como "não escalonados, proporcionais e responsáveis". Políticos indianos de diferentes partidos políticos elogiaram a operação, que recebeu o nome de "Sindoor", uma palavra em hindi para o pó de vermelhão usado por mulheres hindus casadas em suas testas e cabelos. Foi uma referência às mulheres cujos maridos foram mortos na frente delas no ataque na Caxemira.

'Ato flagrante de guerra'

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, deixou claro que seu país via os ataques da Índia como um "ato flagrante de guerra" e pretendia tomar medidas de retaliação, embora não tenha discutido a forma que isso tomaria. Em uma reunião do conselho de segurança nacional nesta quarta-feira, o governo de Sharif autorizou as Forças Armadas do país a tomar medidas para defender a soberania do Paquistão "em um momento, local e maneira de sua escolha".

Em uma sessão do parlamento nesta quarta-feira, Bilawal Bhutto Zardari, copresidente do Partido Popular do Paquistão, que governa como parte do governo de coalizão, reafirmou o direito do país de se defender e disse que a resposta do Paquistão aos ataques da Índia "ainda está por vir".