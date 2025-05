TCU nega recursos do INSS e entidades sindicais em processo sobre fraudes em descontos

O Tribunal de Contas da União (TCU) negou por unanimidade os recursos apresentados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e associações sindicais em face de um acórdão do ano passado que determinou uma série de obrigações para evitar fraudes em descontos aos aposentados e pensionistas. O tema provocou uma intensa discussão no plenário, nesta quarta-feira, 7, entre os ministros Walton Alencar Rodrigues e Aroldo Cedraz, relator da matéria.

Os pedidos de recursos não anulam as obrigações proferidas ao INSS. Porém, os ministros Walton Alencar Rodrigues e Bruno Dantas explicaram no plenário na semana passada que, pela dinâmica processual, o monitoramento das determinações feitas pelo TCU acabou sendo impedido. Dantas citou a falta de despacho do relator para o impedimento.

Já na sessão desta quarta-feira, 7, o ministro Walton Rodrigues disse que o processo da análise de recurso "merece uma explicação para toda a sociedade brasileira". O relator Cedraz rebateu as críticas e afirmou que houve "manobra" para retirar a relatoria dele.

Ele também negou que processo envolvendo fraudes no INSS deveria ser julgado há mais de um ano. "Os agravos recursos foram apresentados no decorrer do exame do processo nessa Casa. Eu estou absolutamente tranquilo e calmo com essa malícia de tentar, nessa hora, agregar suspeitas de coisas insuspeitas", declarou Cedraz.