Criminosos usaram moto aquática e barco a motor em execução de influenciadoras em Fortaleza

As irmãs foram atingidas por disparos de arma de fogo. Beatriz morreu no local e Bianca foi socorrida a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. As duas criavam conteúdo na Internet com o namorado de Bianca. As gravações no estilo "novelinha" mostravam o cotidiano de comunidades dominadas pelo tráfico de drogas . Eles possuíam milhares de seguidores no Tik Tok, Kwai e Instagram.

Criminosos responsáveis pela morte das criadoras de conteúdo Bianca dos Santos, 15 anos, e Maria Beatriz dos Santos, 20, usaram moto aquática e um barco a motor na ação criminosa. O duplo homicídio aconteceu no espigão da Vila do Mar , na Barra do Ceará , em Fortaleza. Os responsáveis pela ação não foram presos até a publicação desta matéria.

No dia do crime elas estavam no espigão quando foram atacadas por criminosos em motos aquáticas e barco a motor. O crime teria relação com facções criminosas. A localidade das vítimas, área dos Coqueirinhos, seria um espaço onde predominavam integrantes da facção Guardiões do Estado (GDE) e os autores da ação seria da facção Comando Vermelho (CV).

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o caso era investigado pela 8ª delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). "A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também esteve no local e colheu indícios que subsidiarão as investigações. O caso está a cargo da 8ª Delegacia do DHPP", informou.





Tentativa de chacina foi registrada após duplo homicídio

Após a morte das duas influenciadoras foi registrada uma tentativa de chacina com cinco pessoas baleadas. O crime foi registrado na madrugada da sexta-feira, 2, na Barra do Ceará, em Fortaleza. O namorado de Bianca foi preso suspeito de ser o mandante da ação.