Presidente do Equador irá a funeral do papa Francisco

O presidente do Equador, Daniel Noboa, estará presente no funeral do papa Francisco, que será realizado no próximo sábado, na Praça São Pedro, no Vaticano, informou a chancelaria equatoriana nesta terça-feira (22).

O papa argentino morreu na véspera, aos 88 anos, em seu apartamento na residência de Santa Marta, na Cidade do Vaticano.