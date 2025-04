CMN e BC regulamentam 3ª fase da revisão do arcabouço prudencial para o risco de mercado

O Conselho Monetário Nacional (CMN) e o Banco Central publicaram nesta quarta-feira, 30, duas resoluções que tratam da nova metodologia de cálculo do requerimento de capital para instrumentos sujeitos ao risco de mercado, mediante abordagem padronizada (RWAsens). As novas regras entram em vigor em 1ºde janeiro de 2027 e valem para as instituições do S1, S2 e S3.

"Para o agregado das instituições sujeitas às novas regras o impacto será próximo da neutralidade em relação ao montante de capital exigido para esse tipo de risco", afirmou o BC, por meio de nota. "Porém, o novo método traz importantes aperfeiçoamentos que tornam o cálculo do capital mais adequado às características da carteira de negociação das instituições e mais consistente com as estratégias de gestão de risco de mercado utilizadas."