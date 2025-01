Caatinga: inscrições abertas para bolsas destinadas a mestrandos e doutorandos

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

“Olhar para a Caatinga e sua sociobiodiversidade é urgente neste momento em que a desertificação do bioma ganha aspectos cada vez mais preocupantes. Ao apoiar pesquisas sobre os desafios ambientais sob o viés econômico, a Cátedra Escolhas colabora para identificar as soluções que já habitam aquele bioma, mas ainda precisam ser trazidas à realidade”, explica Cinthia Sento Sé, responsável pelo programa.

A Cátedra Escolhas de Economia e Meio Ambiente lança uma edição exclusiva para mestrandos e doutorandos da região Nordeste, com foco no bioma Caatinga, apoiada pelo Instituto Umbuzeiro.

Sé ressalta que pesquisas com foco em outros biomas também podem participar do processo seletivo – desde que atendam todos os outros requisitos do edital. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 23 de março. Os selecionados receberão bolsa mensal de R$ 2.520 (para mestrandos) e R$ 3.100 (para doutorandos).