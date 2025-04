Censo da população em situação de rua em Fortaleza deve apresentado até junho

Durante o evento, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, e o diretor superintendente da organização, Tales de Sá Cavalcante, assinaram o termo de adoção do espaço pela instituição educacional / Crédito: Gabriele Félix

O 3º Censo da População em Situação de Rua de Fortaleza deve ser apresentado ainda no primeiro semestre deste ano, segundo o prefeito Evandro Leitão (PT). A informação foi confirmada durante a solenidade de entrega da obra de requalificação do largo do viaduto da avenida Dom Luís, no bairro Varjota, na Capital, na manhã desta sexta-feira, 25. O levantamento faz parte do Programa Integrado para Superação da Situação de Rua, anunciado pela Prefeitura de Fortaleza na quarta-feira, 23. Ainda em fase de construção, o projeto prevê ações de curto, médio e longo prazo, com o objetivo de descentralizar serviços e criar espaços voltados ao desenvolvimento cultural e profissional dessas pessoas.

A vice-prefeita e titular da Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza (SDHDS), Gabriella Aguiar, destaca que o censo deve revelar não só o número de pessoas em situação de rua na Capital, mas detalhar as características dessa população. As informações devem ajudar a ampliar o desenvolvimento de ações da Prefeitura. “Junto com as universidades, utilizando a inteligência delas, nós pretendemos fazer um novo censo. Entendendo não só quantas pessoas estão em situação de rua, mas o porquê elas estão em situação de rua; de onde elas vêm; se elas têm desejo de ter novos vínculos com suas famílias, aqueles que foram rompidos; se elas têm desejo de iniciar um tratamento; se elas têm desejo de empreender”, explica. Ainda sobre as intervenções, o titular da Coordenadoria Especial de Políticas sobre Drogas, Técio Nunes, revelou que a pasta está priorizando desenhar ações para compor a rede integrada de políticas públicas que garanta moradia, direitos e tratamento à população em situação de rua.

“Nós vamos apostar em uma política revolucionária aqui para Fortaleza, que é pensar a política de política de drogas a partir da política de prevenção à violência. Isso é um marco que a gente está gerando.” Com viagem marcada à Brasília para o início do mês de maio, com o objetivo de se reunir com equipes do Ministério da Justiça e da Secretaria Nacional de Polícia de Drogas, do Senado, Técio Nunes explica que Fortaleza deve ter um papel fundamental no debate sobre esse tema. “Nós queremos fazer o debate de política de drogas, tirar desse estigma social preconceituoso e trazer o debate sobre prevenção à violência. E a capital, Fortaleza, tem um papel fundamental nisso. O problema que a gente tá sofrendo de insegurança, tem um fator econômico ligado a essa situação das facções, das drogas, enfim, do tráfico e nós queremos fazer uma aposta em uma política de prevenção”, defende.

Intervenção no viaduto da avenida Dom Luís contou com sensibilização prévia, afirma Evandro Leitão A entrega da obra de requalificação do largo do viaduto da avenida Dom Luís contou com uma parceria público-privada entre a Prefeitura de Fortaleza e a Organização Educacional Farias Brito. Em março de 2025, de acordo com a Prefeitura, o local recebeu intervenção integrada com a acolhida para as pessoas em situação de rua que já ocupavam o espaço de forma insegura e irregular há cinco anos. A ação durou mais de um mês e incluiu entrevistas com educadores sociais, emissão de documentos e atendimentos sociais, de saúde; além de encaminhamentos para benefícios como Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Aluguel Social e abrigamento.