Receita Federal apreende 1kg cocaína e 100g de MDMA no Aeroporto de Fortaleza

A operação contou com o suporte dos cães farejadores Bachar e Saymon, que identificaram as drogas. / Crédito: Reprodução/ Receita Federal

A Receita Federal apreendeu, na manhã desta quarta-feira, 23, cerca de 1kg de cocaína e 100 gramas de MDMA (Metilenodioximetanfetamina) durante operação no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de Fortaleza. A ação foi conduzida pela Divisão de Repressão ao Contrabando e contou com o apoio dos cães farejadores Bachar e Saymon. LEIA MAIS | Coordenador portuário e operador de câmeras teriam ajudado traficantes no porto