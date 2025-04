Criança morre após comer ovo de pascoa envenenado; mulher é presa suspeita pelo crime

Um menino de sete anos morreu na madrugada desta quinta-feira, 17, após comer ovo de páscoa supostamente envenenado na região de Imperatriz , a 632 km da capital São Luiz, no Maranhão . Uma mulher de 36 anos foi presa, confirmou o Governador do Estado.

Segundo informações do portal G1, o ovo de páscoa teria chegado à casa da família na noite de quarta-feira, 16, por meio de um entregador. No pacote da entrega, tinha o ovo de chocolate, junto com um bilhete que dizia: "Com amor para Miriam Lira. Feliz Páscoa".

Bilhete com ovo envenenado Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

Mirian Lira, 32, teria recebido a encomenda na porta de casa e compartilhado com os filhos, Luís Fernando, de sete anos, e Evelyn Fernanda, 13. A mãe e a irmã da vítima também passaram mal e foram encaminhadas para a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Municipal de Imperatriz, em estado grave.

O trio começou a passar mal logo após comer o doce, e foram socorridos pelo vizinho, ex-marido da mulher e também pai da criança. O jovem chegou a receber os primeiros socorros, mas não resistiu.