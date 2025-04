Participantes de corrida de rua relatam roubo neste domingo, 13, no bairro Mucuripe

O caso aconteceu na manhã deste domingo, 13, após homem supostamente roubar o celular de uma das atletas; vídeo foi compartilhado nas redes sociais. Polícia Civil do Ceará informa que apura o caso, mas ainda não há Boletim de Ocorrência

A estudante Lívia Nepomuceno, 26, relata que estava no percurso da prova, próximo à escadaria da comunidade Castelo Encantado, quando ouviu gritos de outros corredores.

Durante uma prova de corrida de rua neste domingo, 13, em Fortaleza, um homem teria conseguido roubar o celular de um dos participantes. Em vídeo breve compartilhado nas redes sociais, é possível ver que o suspeito corre enquanto outros esportistas gritam para avisar do crime.

Lívia afirma que muitos dos participantes da corrida reclamaram da segurança no local. “Realmente aquele ponto específico não tinha nenhum carro da polícia, mas a todo momento tinha guardas da AMC, batedores de moto, pessoal parado para guiar a corrida”, argumenta.

“Dois caras que estavam na corrida tentaram pegar o celular de volta, saíram do trajeto. Mas acho que quando eles viram que [o suspeito] tinha subido o morro, viram que não valia a pena”, conta.

"O evento contou com segurança reforçada, com seguranças fixos em diferentes pontos do percurso e da arena, com agentes de trânsito dedicadas em trechos específicos, e em rondas, em motos de apoio e viaturas em circulação, para garantir a segurança de todos os envolvidos, atletas e staffs, durante a realização da corrida. Infelizmente, no entanto, ainda assim fomos surpreendidos negativamente por esta notícia", destaca.

Ricardo Ramalho, representante da organizadora do evento BRB MKT Esportivo, informou estar ciente do ocorrido, "ainda que (a organizadora) não tenha sido procurada por atleta ou oficializada por autoridades até o momento".

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou "que apura um roubo, que teria ocorrido nesse domingo, 13, no bairro Mucuripe - Área Integrada de Segurança 1 (AIS 1) da Capital". Além disso, reforça a necessidade de um Boletim de Ocorrência (BO) para que mais informações sobre o fato sejam repassadas, já que a vítima aparentemente ainda não fez o registro.

O Boletim pode ser registrado presencialmente, em qualquer delegacia da PCCE, ou por meio da Delegacia Eletrônica (Deletron), disponível no site www.delegaciaeletronica.ce.gov.br. Em informe, destaca-se que "a Deletron atende todo o Estado do Ceará, a qualquer hora do dia ou da noite" e que "o 9º Distrito Policial é a unidade da Polícia Civil responsável por investigar crimes na região".

