Carro colide com poste, derruba transformador e pega fogo na av. Maestro Lisboa

Colisão de carro em poste e incêndio mobilizam bombeiros no bairro Edson Queiroz neste domingo, 13 / Crédito: Arquivo pessoal / CBMCE

Um carro pegou fogo após colidir com um poste na avenida Maestro Lisboa, no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, na manhã deste domingo, 13. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foi acionado às 7h36 para atender a ocorrência. Segundo a corporação, o impacto provocou a queda de um transformador, o que levou ao início das chamas. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Colisão e incêndio mobilizam bombeiros no bairro Edson Queiroz O automóvel envolvido é um Jeep Compass branco, que transportava três ocupantes no momento do acidente. Informações repassadas por populares apontam que o motorista teria tentado fazer um retorno na contramão, o que pode ter causado a colisão.

Bombeiros controlaram as chamas e isolaram a área Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o combate ao incêndio e o resfriamento da área para garantir a segurança no entorno. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) também esteve no local e prestou apoio à ocorrência.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos ocupantes do veículo. A causa oficial do acidente será apurada pelas autoridades competentes. Leia nota do CBMCE: O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foi acionado, às 7h36 da manhã deste domingo (13), para atender a uma ocorrência de incêndio em veículo no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza.