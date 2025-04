Mutirão faz teste do olhinho gratuitamente em shopping de Fortaleza

Neste fim de semana, o Centro de Aperfeiçoamento Visual Ver a Esperança Renascer (Caviver) promove ação gratuita de saúde ocular no Shopping RioMar Fortaleza, com foco na prevenção da cegueira infantil. A atividade acontece neste sábado, 12, das 10h às 17h, e no domingo 13, das 15h às 17h, no piso L1, em frente às Lojas Americanas.

A expectativa é de que cerca de 100 crianças sejam atendidas por dia, com a realização gratuita do teste do olhinho, feito por médicos oftalmologistas do Caviver e parceiros. A ação faz parte do Abril Marrom, campanha nacional de conscientização sobre a importância da saúde ocular.