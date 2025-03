Corrida dentro do shopping: RioMar Fortaleza recebe prova inédita no Nordeste

O circuito contará com um percurso de 5km, passando pelo estacionamento, pisos internos e praça de alimentação do local. A corrida será dividida em duas categorias: feminina, às 6h30min, e masculina, às 6 horas.

O RioMar Fortaleza receberá, na manhã do próximo domingo, 30, o Shop Run Experience, uma corrida pelos corredores internos de um shopping fechado. A prova acontecerá de maneira inédita no Nordeste.

Sandra Bezerra, organizadora do Shop Run, fala sobre a procura pela prática da atividade e ressalta a importância do evento. “O calendário de corrida em Fortaleza tem crescido e o nosso intuito é promover grandes experiências a esse público. A ideia é atrair, principalmente, os corredores iniciantes ou aqueles que curtem viver a jornada sem preocupação com a performance”.

As inscrições são realizadas no site da Shop Run, no Sportic. Os inscritos deverão retirar os kits no sábado, 29 de março, das 10 às 20 horas, na Loja Central do Fortal, Piso L1, Shopping RioMar Fortaleza.

Shop Run Experience: