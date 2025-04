Carro pega fogo e tem perda total em avenida de Fortaleza

Um automóvel branco foi tomado por chamas na manhã deste sábado, 12, na rua Desembargador Feliciano de Ataíde, no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. O veículo teve perda total.

A fumaça do incêndio foi vista de longe por moradores do entorno. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado por volta das 9h55.