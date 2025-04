Prefeitura promove Fóruns para discutir planejamento de Fortaleza

Em primeiro dia de reunião, foram discutidos três territórios de fortaleza. O território 1, com região do Centro, Moura Brasil e Praia de Iracema integrantes. O território 2, composto por Vila Velha e Jardim Guanabara. O território 7, contemplando Aldeota e Meireles.

Claudemir da Silva Veras, presidente da Associação dos Profissionais Feirantes do Estado do Ceará (Aspfec), comentou sobre como é significativo participar desse evento.

“Essa é uma gestão construída junto com os fortalezenses. A população sabe quais são suas reais necessidades, e é muito importante que a gente saiba ouvir”, disse Adams.

Os objetivos estratégicos englobam: reduzir a desigualdade social e territorial na cidade; garantir a segurança viária, mobilidade urbana e acessibilidade na cidade; garantir acolhimento inclusivo e de qualidade da população nos serviços municipais; convivência ambiental sustentável; ampliar e melhorar as condições de emprego e renda; valorizar e preservar o patrimônio cultural e requalificar o centro urbano; e implementar governança e gestão pública compartilhada.

O objetivo do primeiro Ciclo de Fóruns 2025, é conseguir sugestões, junto a população, de como atingir os objetivos estratégicos definidos pela gestão atual.

Os Fóruns Territoriais é iniciativa do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan) e da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog). Tem apoio da Secretaria de Governo e da Secretaria de Relações Comunitárias, além do auxilio de todas as regionais.

As propostas pensadas nos Ciclos serão analisadas junto ao orçamento da Prefeitura, e caso aprovadas estarão incluídas no Plano de Gestão 2025-2028, e encaminhadas à Câmara Municipal como proposta para o novo PPA 2026-2029.

Nesta quarta-feira, 10, está ocorrendo o segundo dia de Fóruns, sendo contempladas regiões como Barra do Ceará, Papicu, Varjota, De Lourdes, Cajazeiras e Barroso.